Oropa invasa dai centauri: in centinaia alla motobenedizione FOTO e VIDEO di Benedetti per newsbiella.it

Centinaia di appassionati da tutto il nord Italia si sono dati appuntamento a Oropa, oggi 1 gennaio 2025, di fronte alla Basilica Antica, per il tradizionale appuntamento con la benedizione dei mezzi.

Comune denominatore tra i partecipanti a questo raduno è la passione per le moto, da strada, da enduro, non importa, basta che abbiano due ruote. Pioggia o neve non importa, anche se sicuramente il bel sole di oggi è stato un valore aggiunto non indifferente. E come da tradizione a dare la benedizione è stato don Michele Berchi, rettore del Santuario.