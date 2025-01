Autostrade, da oggi scattano gli aumenti

Da oggi, 1° gennaio 2025, scattano in molti tratti di autostrada aumenti delle tariffe: non tutte le tratte saranno comunque coinvolte allo stesso modo, in quanto l'aumento fino all'1,80% riguarderà solamente quelli gestiti da Autostrade per l’Italia (Aspi), vale a dire poco meno della metà del totale.

Per le altre, invece, l’aumento è stato bloccato.

Spiega una nota del dicastero guidato da Matteo Salvini: «A partire dal 1° gennaio 2025, le tariffe sulle autostrade italiane rimarranno invariate per tutte le 22 società concessionarie autostradali coinvolte nell’aggiornamento dei Piani economico-finanziari (Pef). La decisione, presa dal Mit in collaborazione con il ministero dell’Economia (Mef), si allinea all’orientamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Per quanto riguarda la rete gestita dalla società Autostrade per l’Italia, che comprende circa 2.800 chilometri di autostrade (sui circa 6mila complessivi, ndr), è stato previsto un adeguamento tariffario dell’1,8%, corrispondente al tasso di inflazione programmato per il 2025, come stabilito dalla legge n. 193 del 16 dicembre 2024. Su richiesta del Mit, Autostrade per l’Italia ha confermato che gli sconti generalizzati per gli utenti saranno mantenuti. La sospensione di tali sconti avrebbe infatti comportato un aumento complessivo delle tariffe pari a circa il 3%. Infine, per la società concessionaria Salerno-Pompei-Napoli, è stato riconosciuto un incremento tariffario dell’1,677%».