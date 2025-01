Terzo incontro della rassegna letteraria Meet the writer, il ciclo di incontri organizzato dal Liceo del Cossatese e Vallestrona.

Ospite di giornata la scrittrice Barbara Bellomo, che dialogherà con gli studenti sul tema del suo libro e sulla professione che svolge. L'appuntamento è per il prossimo 11 gennaio, alle 16, nella sala eventi Giuliana Pizzaguerra, in via Ranzoni 28, a Cossato.