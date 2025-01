Valdilana: Auto in fiamme sulla SP 232, turisti francesi in salvo, auto e bagagli distrutti - Foto Benedetti per newsbiella.it

Sulla Strada Provinciale 232, poco dopo le gallerie, nel comune di Valdilana, un’auto con a bordo una coppia di turisti francesi ha improvvisamente preso fuoco nella parte posteriore costringendoli ad accostare il veicolo a bordo carreggiata nel tentativo di salvare i propri bagagli. Tuttavia, il rapido propagarsi delle fiamme li ha costretti ad allontanarsi per mettersi in sicurezza.

Gli automobilisti in transito su quel tratto di strada si sono fermati per prestare aiuto e allertare i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti prontamente con le squadre di Ponzone e Biella per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nonostante gli sforzi, l’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme insieme a tutti gli effetti personali della coppia.

La donna, visibilmente scossa e affranta per la perdita di ogni cosa, è stata tranquillizzata dai soccorritori. Fortunatamente, né lei né il suo compagno hanno riportato danni fisici. Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri.