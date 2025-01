Occhieppo Inferiore: Furto di un portafoglio nella casa di riposo, indagini in corso

Un furto ha scosso ieri la tranquillità di una casa di riposo, dove è stato sottratto un portafoglio appartenente a una dipendente della struttura e custodito nel suo armadietto.

Il portafoglio è stato successivamente ritrovato in un altro mobile della casa di riposo, privo di denaro contante e di alcune carte. Nonostante l’intervento tempestivo dei Carabinieri per cercare di individuare il responsabile, la perquisizione negli altri armadietti presenti non ha prodotto alcun risultato utile.

Le autorità sono state immediatamente informate dell’accaduto e hanno avviato un’indagine per fare luce sull’episodio e risalire al colpevole. La direzione della struttura ha espresso piena collaborazione con gli investigatori e garantito che saranno adottate ulteriori misure di sicurezza per evitare il ripetersi di simili episodi.