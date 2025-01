Questionario Uncem per realizzare la mappatura delle zone dove non si vede la TV

Uncem - Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani - dopo aver lanciato la mappatura delle aree del Paese senza segnale telefonico si rivolge ai cittadini, chiedendo loro di segnalare le zone dove la TV non si vede.

I recenti cambi di frequenza hanno complicato non poco la vita a chi vive in montagna o a chi possiede una "seconda casa". Costringendo a comprare parabole e decoder, installarle sulle case per vedere la televisione. Un aggravio di costi non banale. Un danno economico notevole.

Eppure in troppe aree del Paese tutti i canali RAI, tutto il bouquet televisivo, il TGR... non si vedono.

Uncem ci sta lavorando con RAI, Società delle torri e Ministeri. Il dialogo esiste, è vivo. Ma occorre uno scatto. Capire dove la TV non si vede - come per i telefoni che non prendono - e intervenire. Con azioni della Politica - investimenti in primis - e interventi dei broadcaster. Nell'interesse delle stesse emittenti e ovviamente di chi vive e lavora nelle zone montane italiane.

UNCEM: "CONTRIBUISCI ANCHE TU SCRIVENDOCI!"

Ai fini di realizzare una mappatura più efficace gli utenti sono invitati a compilare il form qui consultabile



Per necessità e chiarimenti, è possibile scrivere a uncem.nazionale@uncem.net