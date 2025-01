Biella, gli auguri del vescovo Farinella: “Sia un 2025 di grazia e pace, lasciamoci guidare dalla speranza di Cristo” VIDEO

“Giunga il mio augurio di cuore per un anno di grazia e pace: lasciamoci guidare dalla speranza di Cristo perchè insieme possiamo costruire un mondo nuovo, rinnovato da pace, amore e giustizia”.

Queste le parole del vescovo di Biella Roberto Farinella che ha condiviso in video il suo messaggio di speranza e fiducia in vista del 2025. “Nella notte di Natale – afferma – papa Francesco ha aperto solennemente il Giubileo della speranza, invitando ciascuno di noi a radicare la propria vita in Cristo 'speranza nostra'. Anche a Biella è accaduto domenica scorsa, dove si è compiuto un gesto di affidamento a Dio nostro Padre e alla Vergine Santa”.

Nel suo intervento, Monsignor Farinella ha rivolto la sua attenzione al momento attuale che sta vivendo l'umanità: “Viviamo un tempo difficile, dilaniato da guerre, povertà e sofferenze. Eppure in Cristo troviamo una speranza che non delude, una speranza capace di illuminare le tenebre più fitte dei nostri cuori”.

Infine, un annuncio: “A Biella arriverà la Peregrinatio Mariae – spiega – L'icona della Vergine Maria di Oropa visiterà le case di riposo della nostra Diocesi, portando conforto e tenerezza ai nostri anziani, radice preziosa di ogni comunità”.