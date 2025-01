Candelo, al via il rinnovo del consiglio della Biblioteca Comunale

“È stata avviata la procedura per il rinnovo del consiglio della Biblioteca Comunale Livio Pozzo. Fra i componenti da individuare sono previsti quattro membri rappresentanti gli utenti, designati dall’assemblea degli iscritti al prestito”. Lo comunica Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore.

E aggiunge: “Inoltre, è prevista la partecipazione di un massimo di due membri, quali rappresentanti delle associazioni culturali con sede in Candelo. Sul sito internet del Comune potete trovare l'avviso con la documentazione necessaria per presentare la propria candidatura. La nostra biblioteca è un valore aggiunto, impegnata ben oltre il solo prestito di libri e, grazie al gruppo di volontari e al coordinamento del Comune, si è trasformata negli anni in un vero luogo di relazioni sociali per la comunità”.