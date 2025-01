Gas: Pichetto, scorte adeguate ma valutiamo ulteriori misure

“In questi mesi, come MASE e come Governo, abbiamo lavorato per mettere in sicurezza il Paese garantendo il completo riempimento degli stoccaggi di gas al primo novembre”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

“Sebbene attualmente le scorte siano ancora ad un livello adeguato”, ha spiegato il Ministro, “si stanno valutando ulteriori misure per massimizzare la giacenza in stoccaggio

“Inoltre, nel giro di pochi mesi è previsto l’arrivo a Ravenna di un’altra nave rigassificatrice che aumenterà ancora la capacità di importazione di GNL nella nostra rete”. “L’attenzione -ha concluso Pichetto - resta tuttavia alta ed è nostro dovere tutelare cittadini e consumatori da possibili futuri rincari dei prezzi. L’appello che come Governo facciamo all’Europa è quello di agire con soluzioni concrete, come quella dell’adozione del price cap, in grado di proteggere tutti i Paesi in egual misura con percorsi di regolamentazione e di obiettivo per la riduzione dei prezzi dell’energia”.