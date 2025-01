Dall'Associazione Difesa Animali: "Capodanno di paura, centinaia di animali in fuga e decine di vittime a causa dei botti"

"Anche in questo capodanno 2025 sembra delinearsi una strage di animali in particolare cani e gatti ma anche volatili dovuta ai botti della notte di San Silvestro in tutta la nazione. Da una prima sommaria conta fatta attraverso il controllo delle pagine social che si occupano di animali persi e fuggiti e dalle segnalazioni ricevute sui contatti social dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente sarebbero diverse centinaia i cani e gatti che per paura o perchè lasciati liberi fuggiti a causa dei botti, sono decine i cani e i gatti morti in questa notte per loro infernale. "Si tratta di dati molto parziali verificati attraverso il controllo sulle pagine social- scrivono gli animalisti di AIDAA- anche se purtroppo temiamo che il numero di animali fuggiti e morti sia destinato a salire con il passare delle ore. Nel pomeriggio qualora ci fossero dati certi e verificati faremo un aggiornamento diviso per regione".