Appuntamento da non perdere per i podisti dell'alta Valsessera. Domani, alle 10, avrà luogo la classica sgambata di Capodanno.

Un'occasione per ritrovarsi nel nuovo anno e correre insieme per il gusto di farlo. Sarà anche ricordato Vincenzo Lentini, ideatore della manifestazione sportiva, mancato 2 anni fa. Il ritrovo è in piazza Sella, a Coggiola.