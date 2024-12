Lutto per il mondo dell'economia torinese: è morto Paolo Vitelli, fondatore dell'impero degli yacht Azimut Benetti

Lutto per il mondo dell'economia torinese. A 77 anni, per un incidente domestico, morto Paolo Vitelli, il fondatore di Azimut Benetti. L'azienda di Avigliana che è nota in tutto il mondo per i suoi yacht.



Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si trovava nella propria abitazione in valle d'Aosta, ad Ayas. Per una dinamica ancora da ricostruire, sarebbe caduto battendo con violenza la testa sul cemento.