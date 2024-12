Dal Nord Ovest - Persona travolta da un albero

Questa mattina si è verificato un grave incidente a Montafia, dove una persona, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, è stata travolta dal tronco di un albero.

Poco dopo sono giunti sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco, che si trovano ancora sul posto per la messa in sicurezza dell'area, i carabinieri e personale sanitario del 118, che ha preso in carico la persona ferita che è stata stabilizzata e prontamente elitrasportata in ospedale. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri.