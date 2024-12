Rompono il vetro per rubare un borsello da un'auto: furto a Cossato

È in fase di accertamento la dinamica del furto avvenuto ieri, 30 dicembre, presso un distributore di benzina, a Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbe infranto il vetro anteriore di un'auto in sosta per impadronirsi di un borsello a tracolla. All'interno erano riposti alcuni documenti. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, a cui sono affidate le indagini per dare un volto ai malfattori.