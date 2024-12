Candelo, gli appuntamenti di Natale hanno richiamato un gran numero di partecipanti

Hanno richiamato un gran numero di partecipanti gli eventi natalizi di Candelo. “Densi gli appuntamenti in programma – spiega Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore - Occasioni per vivere e valorizzare il paese aiutando a creare un'atmosfera natalizia e a riscoprire il senso di stare insieme come comunità”. In foto, uno dei momenti andati in scena al polivalente: l'omaggio alla Swing Era, a cura della St. James Big Band”.