“Proteggiamo gli animali dai botti di Capodanno”, l’appello di Paola Cossutta, presidente di Gattopoli.

Con l'avvicinarsi dell'ultimo dell'anno, torna puntuale l'allarme per i botti di Capodanno, una tradizione che, seppur diffusa, può avere conseguenze gravi per gli animali domestici. Petardi e fuochi d'artificio, con i loro scoppi improvvisi e fragorosi, rappresentano una fonte di stress e pericolo per cani, gatti e altri animali. Il problema non è solo dei nostri compagni domestici, ma si diffonde a tutti: uccelli e numerosi animali selvatici che, particolarmente sensibili al trambusto di fuochi e petardi, non trovano riparo agli scoppi inaspettati.

Paola Cossutta, presidente di Gattopoli Made in Biella ODV, si batte per sensibilizzare la cittadinanza, illustrando inoltre le buone pratiche da adottare per consentire ai nostri amici a quattro zampe, di trascorrere un sereno Capodanno, riducendo al minimo lo stress dovuto agli impetuosi festeggiamenti.

"Abbiamo la certezza, anche tramite i veterinari, che gli scoppi possono causare gravi problemi come danni all'udito e stati emotivi duraturi. In casi estremi, si registrano decessi di numerosi animali spaventati al punto da non riuscire a gestire il panico."