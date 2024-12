Biella, furgoncino avvolto dalle fiamme in piena notte (foto di repertorio)

È andato quasi distrutto il furgoncino che, per cause da accertare, è stato avvolto dalle fiamme. Il fatto si è verificato intorno alle 2.30 di oggi, 30 dicembre, lungo via Cottolengo, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente avrebbe visto fuoriuscire del fumo e, una volta accostato, il mezzo è stato investito in pieno dal rogo. Sul posto sono giunti velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata.

In corso i dovuti accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio: l'ipotesi più accreditata è quella di un cortocircuito.