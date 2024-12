Dolore nel Biellese per l'improvvisa morte di Andrea Madella, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 60 anni. Era molto conosciuto a Biella: per anni, infatti, è stato lo storico benzinaio del Villaggio, con il suo distributore in via Rosselli.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Ponderano. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Borrione, avrà luogo domani, alle 10, sempre a Ponderano.