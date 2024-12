Tavola rotonda per il settore orafo: "Regione Piemonte in prima linea per tutelare l'eccellenza"

Il vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino: “È in corso una forte trasformazione, abbiamo il dovere di tutelare quell’artigianato di filiera che è espressione di unicità ed eccellenza”

Un tavolo di confronto per ascoltare le esigenze del settore orafo in Piemonte e lavorare a proposte concrete per il futuro di un comparto in profonda trasformazione. È quanto voluto da Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, che oggi pomeriggio ha presieduto un incontro, svoltosi presso la Sala Giunta della Provincia di Alessandria e che ha visto la presenza dell’assessore agli Enti Locali Enrico Bussalino, i consiglieri regionali Silvia Raiteri, Pasquale Coluccio e Domenico Ravetti, il presidente della Provincia Luigi Benzi, le rappresentanze sindacali, datoriali e le organizzazioni del settore.

“Oggi era importante ascoltare: è fondamentale che la Regione recepisca quelle che sono le esigenze del territorio e del settore, al fine di declinare le politiche volte a sostenere le imprese e supportare i lavoratori. È in corso una forte trasformazione. In questa trasformazione abbiamo il dovere di tutelare quell’artigianato di filiera che è espressione di unicità ed eccellenza. Siamo pronti come Regione Piemonte a mettere in campo ogni strumento possibile - penso alle Accademie di filiera per la formazione - per intervenire e governare questa fase, senza subirla. Ora lavoriamo uniti e insieme al territorio per garantire ai lavoratori il massimo supporto possibile” ha dichiarato il vicepresidente Chiorino.