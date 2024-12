Capodanno in sicurezza, i consigli della Polizia di Stato per l’uso dei fuochi d’artificio (foto di repertorio)

L'anno sta per terminare e con esso cresce l'entusiasmo per celebrare l'arrivo del 2024. Tra i festeggiamenti, l'uso dei fuochi d’artificio è una tradizione che molti amano mantenere viva.

Tuttavia, la Polizia di Stato ricorda l'importanza di un utilizzo consapevole e responsabile per evitare incidenti e pericoli. Il primo passo per un Capodanno senza rischi è scegliere prodotti pirotecnici sicuri. Assicuratevi che i botti che acquistate abbiano il marchio CE, garanzia di conformità alle normative europee, e acquistateli esclusivamente presso rivenditori autorizzati. Controllate anche eventuali ordinanze locali che potrebbero regolamentare o vietare l’uso dei fuochi d’artificio.

Gli artificieri della Polizia offrono alcuni suggerimenti per utilizzare i giochi pirotecnici in modo sicuro:

Leggete le istruzioni riportate sulla confezione prima di accendere qualsiasi fuoco d’artificio. Accendeteli solo all’aperto, in spazi ampi e lontano da bambini, animali e oggetti infiammabili. Non utilizzateli mai in condizioni di vento o scarsa visibilità. Non lasciateli incustoditi e, in caso di malfunzionamento, non tentate di riaccenderli. Segnalate eventuali problemi al 112, Numero Unico di Emergenza.

Non raccogliete fuochi inesplosi, poiché potrebbero esplodere improvvisamente a causa di sfregamenti o urti accidentali. La Polizia sottolinea l'importanza di evitare botti di provenienza illegale. Questi prodotti non rispettano alcuna normativa di sicurezza e rappresentano un rischio elevatissimo per chi li maneggia, con possibili lesioni gravi o addirittura mortali.

I festeggiamenti con i botti possono essere fonte di stress per gli animali domestici, particolarmente sensibili a rumori intensi e luci improvvise. Per proteggerli: non lasciateli all’aperto o da soli; chiudete le finestre per attutire i rumori; rimuovete oggetti pericolosi con cui potrebbero ferirsi; distraiteli giocando o creando un ambiente confortevole.

Festeggiare è importante, ma farlo in sicurezza lo è ancora di più. Seguendo queste semplici regole, potrete godervi l’arrivo del nuovo anno senza rischi, garantendo il benessere di tutti: voi stessi, i vostri cari e i vostri amici a quattro zampe. Buon anno in sicurezza!