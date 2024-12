Presepi in mostra a Salussola: decine di installazioni alla chiesa di San Nicola FOTO e VIDEO

Presepi in mostra a Salussola: decine di installazioni alla chiesa di San Nicola - Servizio di Mattia Baù per newsbiella.it

La chiesa di San Nicola da Tolentino, situata nell’area storica di Salussola, ospita ogni anno una suggestiva mostra di presepi, divenuta un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Questa tradizione, che si rinnova annualmente, mette in luce la creatività con una vastissima esposizione di installazioni statiche e dinamiche. Diversi materiali e lavorazioni, per rappresentare la natività a tutto tondo, con opere principalmente locali.

Di seguito una carrellata di alcuni fra i più affascinanti, compreso quello meccanico: