Alpini, Tollegno si prepara per l'Adunata 2025: stretto il legame con le associazioni e i giovani

In foto, gli Alpini di Tollegno in occasione dei 90 anni del gruppo

Mancano 130 giorni all'Adunata Alpina e in tutto il Biellese i vari gruppi si stanno preparando al meglio per accogliere la storica manifestazione.

Questa settimana andiamo alla scoperta della realtà di Tollegno, guidata da 4 anni dal capogruppo Venerando Ingoglia: “C'è l'orgoglio – spiega – di aver portato sul nostro territorio un appuntamento unico nel suo genere ma sentiamo molto la responsabilità: tutto, infatti, deve svolgersi nel migliore dei modi. Per tre giorni Biella e la sua provincia saranno la vetrina d'Italia”.

In paese saranno ospitate quasi 180 penne nere. “80 in palestra, 50 in oratorio e altrettante in piazza Alpini d'Italia, con tende e camper – sottolinea - Per la serata di sabato è previsto un concerto in chiesa, che vedrà la partecipazione di un coro alpino e, con gli alunni delle scuole, canteranno insieme”.

L'Adunata 2025 sarà uno dei capitoli più importanti della storia del gruppo di Tollegno, formato oggi da un centinaio di soci, tra Alpini, Amici e Aggregati. Fondato nel lontano 1933, oggi è guidato appunto da Ingoglia, affiancato dal vice e tesoriere Silvano Acquadro e dal segretario Roberto Sellone. Le penne nere di Tollegno sono particolarmente attive nel corso dell'anno: almeno una volta al mese, infatti, sono organizzate nei locali della sede di via Mancini cene speciali, dedicate ad un piatto particolare, come merluzzo, baccalà, bagna cauda, polenta. Convivi importanti volti a rafforzare i legami tra i partecipanti e a raccogliere donazioni per le attività del gruppo.

A questi banchetti si aggiunge la castagnata, tutti gli anni nel mese di novembre, e la fagiolata cucinata nel periodo di Carnevale insieme al Comitato e alla Pro Loco, con cui, si dà anche vita al brindisi di mezzanotte, a base di vin brulé, per festeggiare l'arrivo del Natale. Sempre presente alle ricorrenze del 25 aprile e del 4 novembre, il gruppo di Tollegno prende parte anche ad alcuni eventi specifici che vedono la partecipazione della sezione ANA di Biella.

Infine, solido e stretto è il rapporto tra gli Alpini e le nuove generazioni: oltre alla consegna di doni e materiali didattici, frutto delle offerte raccolte nel corso dell'anno, sono continui gli incontri nelle scuole elementari e medie per far conoscere i valori alpini e il significato che stanno dietro all'Adunata. Proprio per questo, sono in programma, nei prossimi mesi, visite al Museo degli Alpini dell'ANA, per diffondere la storia di questa associazione.