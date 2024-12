Campiglia Cervo: Perde il controllo del mezzo e finisce contro un muro

I Carabinieri stanno effettuando i rilievi in questo momento, alle 17.15, sull'incidente che ha coinvolto un'automobile che, uscita di strada, ha impattato contro il muro di roccia che costeggia la carreggiata a Campiglia Cervo all'altezza della frazione Bogna. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e l'ambulanza del 118. Il traffico è rallentato per consentire le procedure del caso.

Al momento non si hanno notizie sulla causa del sinistro e sulla condizione del conducente.

Seguiranno aggiornamenti.