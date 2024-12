La Befana dei pompieri fa visita ai piccoli pazienti del Regina Margherita.

“Siamo felici che in questa bella iniziativa rientri anche quella del ‘Regalo sospeso”, un progetto grazie al quale in questi anni sono stati raggiunti circa 7.000 bambini ospiti presso strutture ospedaliere e in case famiglie in Italia. Attraverso il “Regalo sospeso” aiutiamo anche tanti bambini in difficoltà nel mondo, in fuga da guerra e conflitti e/o coloro che vivono in condizioni di povertà.” ha dichiarato Antonio Sgroi Presidente del Comitato provinciale di Torino per l’UNICEF.