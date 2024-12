A Camandona giornata natalizia da ricordare per le famiglie (foto dalla pagina Facebook di Comune di Camandona)

Giornata da incorniciare a Camandona per festeggiare l'arrivo del Natale. A presentare il pomeriggio dedicato alle famiglie il sindaco Giulia Botta sui canali social del Comune: “I meravigliosi bimbi della Scuola nel Bosco di EduTerra Associazione hanno acceso l'entusiasmo di tutti, insieme al nostro fantastico Coro i Cantori Di Camandona. L'elfo Ellie di Eleonora Frida Mino ci ha avvolti e trasportati nella magia del Natale. Don Mario ci ha rivolto un caro messaggio di pace e speranza e la nostra amata Pro Loco ci ha, come sempre, ospitati e coccolati con tante leccornie. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato e reso questo momento indimenticabile. Siamo già pronti per altre iniziative da condividere”.