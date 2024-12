A Sordevolo c'è ancora tempo per visitare la scuola elementare in vista delle iscrizioni

Ripartono le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e al primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026.



La finestra temporale per la presentazione delle domande va dall’8 al 31 gennaio 2025, e in tante scuole ci sono ancora gli open day.

A Sordevolo le nuove data per andare alla scoperta della scuola elementare sono giovedì 9 gennaio alle 17,30 e giovedì 16 gennaio dalle 9 alle 12.