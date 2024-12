Tante cose da fare a Biella nel we del 27, 28 e 29 dicembre

Venerdì 27 dicembre

- Oropa, pista pattinaggio

- Occhieppo Superiore, Villa Mossa, Giacomo Ramella Pralungo presenta "Fantasma dal passato" dalle 18

- Biella, alle ore 21,00 presso il Circolo Culturale Su Nuraghe a Biella in via Galileo Galilei 11 ci troveremo come apicoltori per i tradizionali auguri di Buon Anno e comunicazioni sui vari incontri istituzionali propedeutici alla programmazione della campagna 2025 nei confronti del calabrone asiatico.

- Cossato, concerto CantADMO!

- Postua,presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 16 alle 18

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Oropa, presepi. Il percorso inizia nel chiostro, dove è stata allestita la capanna del presepe, ci si sposta nella Basilica Antica, dove si può ammirare un presepe tradizionale napoletano, allestito da Ilario Bortolan e creato dal giovane maestro Genny di Virgilio (San Gregorio Armeno – Napoli), nella Basilica Superiore (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo.

- Biella Chiavazza, mercatino beneficienza monastero Mater Carmeli, 8,30-12 e dalle 15,30 alle 17,30

Sabato 28 dicembre

- Oropa, pista pattinaggio

- Piedicavallo, concerto di capodanno nella chiesa di san Michele, dalle 21

- Postua, presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 16 alle 19

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Masserano, Chiesa di San Teonesto, mostra dei presepi dal mondo della famiglia Corbellotti

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Biella, luna park in via Arnulfo

- Biella Chiavazza, mercatino beneficienza monastero Mater Carmeli, 8,30-12 e dalle 15,30 alle 17,30

- Gaglianico, spettacolo di Teatrando dalle 21

Domenica 29 dicembre

- Strona, alberi creatalizi

- Piedicavallo, in via Teatro Regina Margherita Conferenza “Dall’altra montagna di Oropa. Guglielmo Marconi e il biellese”

- Oropa, pista pattinaggio

- Postua, presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 10-12 dalle 16 alle 18

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Masserano, Chiesa di San Teonesto, mostra dei presepi dal mondo della famiglia Corbellotti

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Biella, luna park in via Arnulfo

- Biella Chiavazza, mercatino beneficienza monastero Mater Carmeli, 8,30-12 e dalle 15,30 alle 17,30

MOSTRE

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso Piazzo 25 Images, Mostra Fotografica collettiva del Fotoclub Biella, fino al 6 gennaio.

- Biella, “Placido Castaldi: una vita per l’arte”, presso lo Spazio Cultura dell’Ente, in via Garibaldi 14 e sarà visitabile fino al 9 febbraio 2025. La mostra si articola in due allestimenti