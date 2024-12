Lutto a Cossato per la morte di Romina Balladone, mancata ieri all'affetto dei suoi cari. Aveva 57 anni. Era conosciuta in paese: per anni, infatti, faceva parte del coro della parrocchia.

Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 10 di domani, 28 dicembre.