A Castelletto Cervo in Comune si assume a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Castelletto Cervo in questi giorni ha emesso un bando di concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un “Istruttore Amministrativo ufficiale d’anagrafe e di stato civile, ufficio segreteria e autista scuolabus” – Area degli Istruttori - CCNL 16.11.2022 Personale non dirigente Funzioni Locali.

Il trattamento economico mensile è direttamente stabilito dal contratto collettivo nazionale attualmente in vigore. Eventuali trattamenti accessori, collegati ad istituti specifici nonché alla performance organizzativa e individuale saranno oggetto di successiva e specifica contrattazione decentrata integrativa. Tutti gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.

Le mansioni da svolgere sono nello specifico comprese nel profilo di Istruttore Amministrativo- ufficiale di anagrafe e stato civile (ufficio demografico, ufficio anagrafe, ufficio elettorale, ufficio statistica, ufficio stato civile, ufficio toponomastica), supporto ufficio di segreteria (affari generali, protocollo e archiviazione), autista scuolabus (trasporto alunni), messo notificatore.

Tra i requisiti richiesti ci sono la cittadinanza italiana e avere un diploma istituto superiore.

C'è tempo di presentare la domanda fino al 6 gennaio.

