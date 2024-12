Cavaglià campione di solidarietà per dare un sorriso ai bimbi meno fortunati

La solidarietà è protagonista assoluta a Cavaglià. A darne notizia il Comune sui propri canali social: “Ed anche quest'anno tanta la generosità delle nostre famiglie per regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati. Il Comune ha aderito, come fa da tanti anni alla Banca del Giocattolo per diffondere il messaggio che chi versa gioia ... preleva amore.. Grazie ai volontari della Banca del Giocattolo e ai volontari A.I.B. per il loro prezioso lavoro”.