Messa in sicurezza del territorio, fondi per Rosazza e Zumaglia (foto di repertorio)

Due comuni biellesi si sono aggiudicati fondi per la messa in sicurezza del proprio territorio.

Si tratta di Rosazza e Zumaglia che, nei giorni scorsi, si sono visti assegnare alcuni contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell'ambito del Bando Piccoli Comuni – Cantieri per l'Ambiente e il Territorio 2024. Nello specifico, si tratta di un bando a sostegno di progetti di tutela e salvaguardia dei propri luoghi per la prevenzione del rischio e la riduzione degli effetti negativi di eventi catastrofici naturali e antropici nei piccoli comuni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

In particolare, a Rosazza andranno 21mila euro per opere di difesa spondale presso il Torrente Cervo. A Zumaglia, invece, 10mila euro per un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico unita alla regimazione delle acque in via Castello.