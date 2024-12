Dal Comune di Lessona un contributo al gruppo Alpini

Il Comune di Lessona ha risposto in maniera affermativa alla richiesta del Gruppo di Lessona dell’Associazione Nazionale Alpini che ha chiesto un contributo straordinario sostegno in favore dei ragazzi dell’Ucraina, per attività a favore dell’incremento della sicurezza degli eventi estivi, alla riparazione di strumentazione utilizzata per l’annuale Castagnata Benefica.

In particolare, l'amministrazione attraverso una delibera di giunta ha assegnato all’Associazione Nazionale Alpini la somma di € 2.000,00.