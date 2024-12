A Crevacuore la messa della Vigilia e lo scambio di auguri hanno portato in piazza il calore e la comunità del piccolo paese valsesserino. In tanti ahnno deciso di partecipare e riscaldarsi accanto ai bracieri, rendendo questo Natale ancora più speciale. "Un grazie particolare alle associazioni del paese per aver preparato bevande calde e dolci", spiegano dall'amministrazione comunale.