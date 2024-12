TT Biella al weekend di campionato: l'exploit a Verzuolo in categoria B2.

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, l’ultima giornata del girone di andata dei campionati a squadre, con 7 incontri di campionato: si sono registrati 3 incontri vinti in B2, C2 e D2, 1 incontro pareggiato in D1 e 3 incontri persi in D2 e D3. Si è inoltre avviato domenica anche il campionato di serie C femminile con un concentramento di 4 incontri, tutti vinti dal Team del TT Biella.

La formazione di serie C femminile del TT Biella, che ha vinto i primi 4 incontri di campionato nel concentramento di Torino. Da sinistra: Federica Prola e Lodovica Motta.

La formazione di serie B2 del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, che ha vinto un difficile incontro a Verzuolo. Da sinistra: Matteo Passaro, Eugenio Panzera e Francesco Gamba.

Serie C femminile

Si è avviato domenica il campionato di serie C femminile. Ai nastri di partenza ben quattordici formazioni, che si sono ritrovate tutte a Torino, nella palestra di via Tempia. La provincia di Torino fa la parte del leone, a livello di presenze, con sei squadre; segue Cuneo con quattro e poi, con una soltanto, Novara, Aosta, Verbania e Biella. L’intero campionato si svolgerà a concentramenti: ne sono previsti ben sei. I primi incontri di domenica sono stati tutti vinti con facilità dalla forte formazione del TT Biella. Le avversarie di turno delle laniere erano le due formazioni dell’Olmense, composte da ragazze alla loro prima esperienza, la formazione Etea del Verzuolo, anch’essa composta da giovanissime under 13 e poi la squadra B del Moncalieri con Sordello e Minsenti. L’esito di tutti i match è stato un perentorio 3 a 0. Le biellesi Federica Prola e Lodovica Prola sono senza dubbio da annoverare tra le più blasonate del campionato. Solamente la formazione A del Moncalieri presenta un organico globalmente pari o meglio attrezzato, potendo contare su Bellangero, Sobrero e Vaj; poi, ci sono altre interessanti individualità, tra cui l’ossolana Antonietti e la sisportina Guglielmini.

Classifica: TT. Sisport Black,8 ;TT. Gasp Moncalieri A,8 ;TT. Biella,8 ;TT. OSSOLA 2000 PINK,6 ;A4 VERZUOLO BENEBANCA,6 ;TT. Cus Torino,6 ;TT. OLEGGIO,4 ;A4 VERZUOLO ETEA,2 ;TT. Gasp Moncalieri B,2 ;TT. Torino,2 ;TT. Enjoy,2 ;TT. Coumba Freide,2 ;TT Olmense Mini Market Cerialdo,0 ;TT Olmense PizzePazze da Domenico&Ely,0.

Serie B2.

Per la squadra regina del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, che milita nel campionato nazionale di serie B2, prestazione stratosferica a Verzuolo contro i leader imbattuti della classifica. Al termine di un incontro nemmeno particolarmente combattuto, con una sola partita conclusa al quinto set, i biellesi espugnano il difficile campo avversario confermandosi una vera e propria “bestia nera” del team locale. Sugli scudi, a dividersi gli onori con il solito Eugenio Panzera, autore della tripletta, ivi compreso lo scalpo illustre del capitano avversario, Mattia Garello, troviamo anche il giovane Francesco Gamba, che, sfoderando una sicurezza e solidità da veterano, porta alla causa il punto decisivo imponendosi in tre soli set al navigato russo Sych. Per i padroni di casa completava la formazione il genovese Bertolini, mentre con i colori biellesi ha giocato Matteo Passaro, che ha incontrato solamente i due molto più quotati avversari.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,12; T.T. Mlm Mondovi',10; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,8; Luigi Rum Compagnia Unica,8; Tt Enjoy,6; G.S. G. Regaldi Novara,4; Asd Tt Romagnano,4. T.T. Valenza Kimonoporte,2.

Serie C2.

Nel campionato di C2 la formazione del TT Biella – Biella Legno esce vittoriosa dallo scontro al vertice contro l’imbattuto Romagnano. Tra le mura amiche i lanieri si impongono ai sesiani con il punteggio di 5 a 3. Artefice della vittoria un ottimo Luca Lanza, in grandissimo spolvero, che conquista tre punti, compreso quello contro il numero uno avversario, l’imbattuto Pelosi (4/9/3). A dar manforte al capitano ci pensa Lodovica Motta, sempre più solida e consapevole delle proprie qualità, che completa l’opera, con i due punti ottenuti a scapito di Cesario e Sacchi. Completava la formazione biellese Mattia Noureldin.

Classifica: Tt. Romagnano,10; Tt. Biella - Legno,10; Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,10; Tt. Valenza - Andrew's Style,6; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,2; G.S. G. Regaldi Novara,2; Tt. Novara Hcm,2.

Serie D1.

Il primo team a scendere in campo nella giornata è stata la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini che milita in serie D1. Martedì sera, impegnati a Novara contro la locale formazione, i biellesi hanno chiuso il match con un pareggio che, viste le premesse, si può serenamente ritenere un buon risultato. La partenza infatti non è stata delle migliori, con il TT Biella subito sotto di due punti, con Giacomo Cenedese che soccombe a Gian Marco Palazzo e Stefano Torrero superato da Nicole Plazzo. Nelle seconde due partite, mentre Giacomo Cendese conferma la sua scarsa giornata di grazia, perdendo anche contro Nicole Palazzo, Federica Prola, sfoderando un’eccellente prestazione, supera, in tre soli set, Giulia Ramazzotti, nello scontro diretto numero undici. A questo punto scende in campo il capitano Stefano Erba che agevolmente conquista il punto contro Gian Marco Palazzo, mentre sul tavolo a fianco è l’altro Stefano (Torrero) che agguanta il pareggio finale con la vittoria sulla giovane Ramazzotti.

Classifica: Tt. Valenza - Assifour,12; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,10; Tt. Novara A Hcm,10; Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,7; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,6; Tt. Novara B Hcm,5;Tt Sisport A,4; Tt. Alessandria,2.

Serie D2.

Le due formazioni che disputano il campionato di D2 hanno giocato in casa. Per la squadra del TT Biella - Tintoria Ferraris, capitanata da Marco Ruffanello, si è trattato della prima vittoria. Prima di ieri il solo punticino del pareggio con l’Aosta figurava nel tabellino. Contro lo Splendor, privo di Riccardo Motta, salito nella categoria superiore, i biellesi si impongono con il punteggio di 4 a 2 con le vittorie di Andrea Manicotto su Zoppello (8/8/-10/-11/11) e Negrone, di Gabriele Marfisi su Zoppello (-7/-7/9/2/10), e del debuttante Traian Muscalu su Negrone. I punti dei cossatesi sono arrivati per mano del capitano Fazzari. Battuta d’arresto, invece, per il team del TT Biella - Pizzeria Giordano. Opposti ai valdostani del Pont-Donnas, i biellesi escono sconfitti per 4 a 2, con i soli punti all’attivo di capitan Michele Motta. Niente da fare per Federico Arno, sconfitto due volte, con un po’ di sfortuna, al quinto set, e per Gilberto Rollino.

Classifica: Tt. Romagnano,10; Tt. Pontdonnas,8; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,7; Asdtt Ivrea B,6; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,5; Coumba Freide T.T. Aosta,3; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,3.

Serie D3.

Sconfitte entrambe con il punteggio di 5 a 1 le due squadre del campionato di D3; la formazione del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza ha perso, tra le mura amiche, opposta alla formazione dello Splendor; la compagine del TT Biella - Barbera Auto è invece uscita sconfitta a Romagnano contro il team sesiano. I punti della bandiera sono arrivati per mano di Luca Rizzo a Biella e di Giacomo Riva a Romagnano. Completavano le formazioni laniere Federico Villa e Gabriele Carisio, Jacopo Siciliano e Pietro Napolitano.

Classifica: Tt. Romagnano,10; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,7; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,5; Coumba Freide Tt. Aosta,5; Tt. Enjoy Honey Badgers,3; Tt. Biella - Barbera Auto,0.