A Biella 250 runners alla Sgambata di Santo Stefano, sport e solidarietà protagonisti FOTO e VIDEO

Non è una gara competitiva, non ci sono vincitori, premi in palio da raggiungere o record da superare. È semplicemente un appuntamento podistico rivolto agli sportivi con l'obiettivo di stare in compagnia e percorrere i punti più caratteristici della città di Biella. Semplicemente correndo e stando insieme.

Ancora una volta la tradizionale Sgambata di Santo Stefano ha centrato l'obiettivo: circa 250 runners si sono dati appuntamento questa mattina, 25 dicembre, per il classico appuntamento collettivo realizzato dal gruppo dei Tapa Run Biella. Al ritrovo in Piazza Martiri, è seguito il giro per le vie del capoluogo di Provincia.

A cominciare dal Piazzo, passando per il Bellone e piazza Vittorio Veneto fino al centro storico, con un passaggio in via Italia. La presenza dei corridori ha strappato sorrisi ai passanti che, in molte occasioni, hanno condiviso parole di esultanza e tifo.

Non solo sport ma anche solidarietà: i fondi raccolti saranno devoluti a Project Bereshit. Al termine della manifestazione, infatti, ha avuto luogo un collegamento in diretta con i ragazzi e i volontari di un orfanotrofio in Togo, destinatari dell’offerta.