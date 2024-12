Furto di energia elettrica, denunciati 3 ristoratori biellesi

Per più di due anni hanno portato avanti la loro attività di ristorante/pizzeria sottraendo indebitamente energia elettrica per il locale ad una società di erogazione di tali servizi.

I Carabinieri della Compagnia di Biella hanno scoperto che un uomo e due donne, che gestiscono un’attività di ristorazione nel Biellese, attraverso la realizzazione di un by pass erano riusciti ad “agganciarsi” al contatore.

Con questo particolare stratagemma sono riusciti a sottrarre indebitamente energia elettrica per un valore commerciale di circa 12.000 euro.

I tre autori del reato sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella per il reato di furto aggravato continuato in concorso.