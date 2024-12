Biella, intenso odore di gas in Costa del Piazzo: in azione i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco in azione anche a Biella per una fuga gas. La segnalazione è giunta questa mattina, 26 dicembre, in Costa del Piazzo ad opera di un residente che aveva avvertito un intenso odore.

Una volta sul posto, la squadra ha individuato la perdita (proveniente da un tubo), immediatamente arginata per la successiva opera di messa in sicurezza.