"Sostenere il benessere", il Consorzio I.R.I.S., cerca due operatori volontari

E' stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, e il Consorzio I.R.I.S., cerca due operatori volontari da avviare nel Progetto "Sostenere il benessere " presso il Centro per le famiglie di Via Caraccio n.4( di cui un giovane con minori opportunità - difficoltà economiche).

Tra i requisiti si chiede che i ragazzi devono avere tra i 18 e i 28 anni ed essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I volontari aiuteranno i servizi a orientare, informare e accogliere i cittadini che avranno bisogno del Centro per le Famiglie e del Consultorio, gli operatori a gestire le campagne comunicative e gli aspetti informativi del Centro e collaboreranno con gli operatori nella gestione di eventi per le famiglie .

Il progetto verrà presentato presso la sede del Centro per le Famiglie Giovedi 23 Gennaio 2025 (orario 14:30-16:30); Lunedi 03 Febbraio 2025 (orario 16:30-18:00) e Giovedì 06 Febbraio 2025 (orario 15:00-17:00)