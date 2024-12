Valdilana: invariate imu e Irpef

In consiglio comunale a Valdilana confermate le imposte. I punti all'ordine del giorno del consiglio comunale riguardavano per gran parte temi economici tra cui: Tariffe TARI per annualità 2025 invariate, IMU e addizionale Irpef invariate. La trattazione del punto sulla TARI ha permesso l’approfondimento sul tema della raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del sindaco Mario Carli e dell’assessore Massimiliano Chiti. Si è parlato di come sia possibile migliorare il servizio attraverso progettualità condivise tra Comune, COSRAB e SEAB, volte a contenere i costi e cercando di favorire una differenziazione dei rifiuti più virtuosa.