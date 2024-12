Crosa come Betlemme con il suo Presepio vivente della notte di Natale FOTO e VIDEO

Crosa come Betlemme con il suo Presepio vivente della notte di Natale - Foto Catia Ciccarelli e Video Jacopo Benzi per newsbiella.it

Crosa, frazione di Lessona, si è animata nella notte con il tradizionale Presepio vivente giunto alla 47a edizione.

E’ il presepio vivente più longevo ed anziano del Biellese con più di trenta figuranti che hanno accompagnato Maria (Sara Bona) e Giuseppe (Massimiliano Monti) per le vie del paese.

Il tragitto ha toccato sei borgate in cui, accanto ad una breve riflessione sul significato del Natale cristiano, il calore della gente di è fusa con l’ospitalità degli abitanti. Non sono mai mancati dolci e bevande calde per i partecipanti al corteo. Prima tappa Aimone Superiore, poi Aimone Inferiore e Borgata Villa, a seguire Gavigna, Uberto e per terminare Iulio, prima del ritorno in chiesa per la Messa di mezzanotte.

A nascere come Gesù, simbolicamente, la piccola Ginevra di tre mesi. Attorno a lei, il papà nei panni di Giuseppe, la mamma in quelli di Maria e la sorellina più grande Ester a fare l’angelo custode. La capanna allestita alle spalle dell’altare maggiore è stata particolarmente curata negli effetti luminosi. Anche i pastori sono stati protagonisti con l'adorazione al Bambinello, come annunciato dalle profezie, preceduti da bianchi angioletti. La Santa Messa è stata accompagnata all’organo da Alberto Saviolo e celebrata da Padre Dario Ravera.