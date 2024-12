A Santo Stefano doppio appuntamento al cine Giletti di Ponzone

Per la giornata di Santo Stefano giovedì 26 dicembre alle 16 e alle 21 appuntamento al cinema "Giletti" Ponzone Valdilana. Sarà proiettato "Oceania 2".

Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania, in acque pericolose e dimenticate, per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.