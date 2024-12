Vigilia poco natalizia a Biella, la lite tra due uomini degenera in aggressione (foto di repertorio)

Vigilia di Natale poco natalizia per due uomini di origine straniera che, per cause da accertare, sarebbero venuti alle mani dopo una furente lite. Il fatto è avvenuto ieri sera, 24 dicembre, a Biella.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Entrambi sono stati poi trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso e informati delle rispettive facoltà di legge.