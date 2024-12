Natale a Zumaglia, i bambini della prima elementare allestiscono il presepe FOTO

Con grande entusiasmo e gioia i bambini di prima elementare si sono riuniti in comune per realizzare un presepe davvero speciale e pieno di significato. Con la collaborazione delle maestre e del caro concittadino che ogni anno collabora per l’allestimento, in quanto ideatore e creatore delle statuine stesse. Un vero gesto di condivisione in attesa del Natale che unisce generazioni e porta la vera essenza delle feste al centro della nostra comunità.