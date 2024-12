Biella, Santa Messa in Duomo. Vescovo Farinella: “Il Natale è un messaggio vivo che trasforma la nostra vita” FOTO

Comunità di Biella in festa per la giornata del Santo Natale. La Santa Messa si è celebrata questa mattina, 25 dicembre, in Cattedrale. Ad officiare la funzione il vescovo Roberto Farinella.

Queste le parole pronunciate e riportate sui propri canali social: “Dio, in Gesù, entra nel nostro mondo, nella nostra storia, nelle nostre fragilità e difficoltà. Il Natale non è solo un evento che ci ricorda un fatto del passato ma un messaggio vivo che oggi può trasformare la nostra vita. Il Verbo, la Parola eterna di Dio, ha scelto di abitare in mezzo a noi, portando con sé la luce che dissipa le tenebre, la gioia che sconfigge la tristezza e la speranza che supera ogni paura. La Vergine Santa, che ci ha donato il Redentore, benedica tutte le nostre famiglie! Buon Natale a tutti”.