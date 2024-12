Se dipende dalle api, probabilmente è in crisi: presentata la misura a sostegno della filiera.

Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024 n. 0635221, considerato che negli anni 2023 e 2024 la filiera apistica ha subito una grave crisi produttiva per una serie di eventi climatici e naturali e tenuto conto dell’impatto sui costi di produzione delle reiterate nutrizioni di soccorso per evitare la morte delle api negli alveari, ha attivato una misura di sostegno per la filiera attraverso la corresponsione di un aiuto una tantum, volto a sostenerne in particolare le imprese il cui reddito dipende principalmente dall’attività dell’apicoltura.

Il modello prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2023 da erogare nel 2025 pari a 10 milioni di euro.

Modifiche al manuale operativo per la gestione della BDA

La Federazione Apicoltori Italiani ci informa che la Conferenza Stato Regioni ha dato parere favorevole alla proposta di decreto ministeriale per la modifica del Manuale Operativo per la gestione della BDA per venire incontro alle criticità della sua applicazione per il comparto apistico. L’emanando provvedimento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recepisce tutte le proposte di modifica presentate da FAI e dalle altre Organizzazioni Nazionali. Con la prossima mail vi forniremo i dettagli delle modifiche.

Emergenza aethina tumida per Calabria e Sicilia

A seguito di notifiche di nuovi focolai del piccolo coleottero degli alveari (Aethina tumida) in Italia e Francia, la Commissione Europea, al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione, evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi e impedirne la diffusione dell’infestazione in altre zone dell’Unione, ha prorogato le misure di emergenza al 31 dicembre 2026 applicandole anche alla Sicilia oltre che alla Calabria.

+Api: al via il nuovo bando a sostegno delle oasi per la biodiversità

Apprendiamo con soddisfazione che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha rifinanziato, per il 2025 il bando a sostegno della biodiversità che prevede la creazione e cura delle oasi di biodiversità dedicate agli insetti impollinatori nel Biellese. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione nell’ambito delle iniziative promosse a livello nazionale da Filiera Futura di cui la Fondazione è socia.