Le luminarie che abbelliscono i nostri centri cittadini sono non solo dedicate alla festività, ma anche all’imminente Adunata che vedremo sul nostro territorio.

Un cappello alpino a Salussola, un altro a Bioglio, una torre illuminata di tricolore ad Alice Castello l’installazione gigante in Piazza Adua a Biella solo per fare alcuni esempi sono elementi che ci ricordano la presenza del Corpo in tutta la nostra comunità e l’attesa per l’Adunata che sta per arrivare. Buon 2025.