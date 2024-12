Ulteriori 58 milioni per i progetti delle imprese piemontesi.

La Regione Piemonte ha deciso di finanziare con uno stanziamento ulteriore di complessivi 58 milioni di euro i progetti presentati dalle imprese piemontesi nei campi della digitalizzazione, degli investimenti e dell’efficientamento produttivo.

Con 22 milioni si potranno così sostenere tutte le domande ammesse al bando “Voucher digitalizzazione per le Pmi 2024”. Chiusa lo scorso ottobre con una dotazione di 11 milioni di euro di Fesr, ha riscosso un notevole interesse da imprese e liberi professionisti: le circa 2.000 richieste pervenute hanno dimostrato che il bando ha intercettato le reali esigenze del mondo imprenditoriale sotto il profilo della digitalizzazione quale elemento imprescindibile per migliorare la competitività sui mercati. La prima edizione nel 2023 aveva ottenuto lo stesso successo, tanto che in una sola giornata erano arrivate più di 1.300 domande, rendendo di fatto necessario stanziare quasi 13 milioni e mezzo per coprirle tutte.

Vengono poi destinati oltre 25 milioni per finanziare tutte le domande ammesse sulla misura “Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti” e 11 milioni per quelle del bando “Efficientamento produttivo delle imprese”. Questi due provvedimenti, relativi a progetti di investimenti di taglio maggiore rispetto ai voucher digitalizzazione, hanno esaurito nell’arco di una decina di mesi le rispettive disponibilità finanziarie, rispettivamente di 35 e 30 milioni.

Inoltre, sino al prossimo 31 gennaio sono ancora disponibili 20 milioni del bando “Digitalizzazione delle imprese” per progetti di investimento superiori a 50.000 euro.

«Sono molto soddisfatto che si sia potuto esaudire il 100 per cento delle richieste avanzate dal sistema economico delle nostre preziose piccole e medie imprese - commenta l’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati - Dimostriamo ancora una volta di essere una Regione molto attenta ed efficiente nell’investire le risorse europee a disposizione»

«La Regione Piemonte - rileva l’assessore allo Sviluppo delle Attività produttive Andrea Tronzano - è prima in Italia per supporto alle imprese tramite i fondi Fesr e questi numeri ne danno una dimostrazione reale, a riprova che le imprese continuano ad investire per aumentare la propria competitività».