Giornata della trasparenza, ci sono i dati delle attività realizzate nel 2024 dalla Camera di Commercio

Un anno di attività in numeri per raccontare i servizi e i progetti messi in campo a sostegno delle imprese dell’Alto Piemonte: è disponibile online, sul sito della Camera di Commercio, il video realizzato in occasione della Giornata della Trasparenza. Nel 2024, in particolare, sono stati lanciati bandi di contributo a fondo perduto sui temi della transizione ecologica, internazionalizzazione, digitalizzazione, certificazione delle competenze ed eventi sostenibili, con uno stanziamento di risorse che ha superato complessivamente i 900mila euro.

L’Ente camerale ha attivato numerosi corsi di formazione gratuiti che hanno coinvolto più di 1.350 partecipanti, a cui si aggiungono gli oltre 3.580 studenti e docenti delle 22 scuole che hanno aderito alle attività di orientamento. Non è mancato il supporto all'apertura internazionale delle imprese che, grazie anche a Fedora, Azienda Speciale della Camera di Commercio, hanno potuto usufruire di servizi di mentoring e tutoraggio per le esportazioni, all'organizzazione di incontri b2b con operatori stranieri in settori strategici per il territorio, oltre a percorsi formativi sulle dogane, nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato durante l’anno tra l’Ente camerale e la Direzione territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Grande attenzione è stata rivolta alla promozione del territorio come destinazione turistica unica e integrata.

La Camera di Commercio ha lanciato il progetto “Vivi Alto Piemonte”, un piano di comunicazione per far conoscere l’area del Piemonte nord-orientale attraverso azioni mirate, tra cui articoli su riviste specializzate e social media, contest fotografico con il coinvolgimento di influencer e il portale vivialtopiemonte.it. In ambito editoriale sono stati inoltre realizzati inserti per la Guida Touring “Italia in bicicletta” e quella francese “Lacs Italiens”, a cui si aggiunge la certificazione di 48 strutture alberghiere realizzata grazie al bando Ospitalità Italiana. In crescita anche l'utilizzo della piattaforma impresa.italia.it, strumento che consente di accedere ai documenti ufficiali della propria impresa da ogni dispositivo, smartphone inclusi grazie anche all’apposita app, e che sfiora i 27.700mila utenti, il 38% degli iscritti al Registro Imprese delle quattro province, mentre sono state oltre 5.180 le firme digitali rilasciate, tra nuovi dispositivi e rinnovi.

Si mantiene elevato il ricorso al supporto camerale per la giustizia alternativa: sono state 215 le mediazioni effettuate nel 2024, per un valore medio della transazione di circa 221mila euro. Si segnalano anche le 203 registrazioni di marchi e brevetti effettuate nel corso dell'anno, segno di vitalità del territorio in termini di innovazione. «La conclusione dell’anno porta con sé una serie di riflessioni e di bilanci che in questo caso possono dirsi decisamente positivi» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «L’elemento meno favorevole per gestire un’attività in proprio, con i rischi e gli investimenti che essa comporta, è l’incertezza: in uno scenario economico mutevole, poter contare su servizi di qualità e contributi economici è un elemento significativo per chi fa impresa. Questi risultati ci spronano nel fare sempre meglio per supportare lo sviluppo del nostro tessuto produttivo ed essere un punto di riferimento per tutti gli imprenditori e le imprenditrici del territorio».

Il video della Giornata della Trasparenza è visibile dal sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it e dal canale YouTube dell’Ente camerale.