A Benna gli addobbi a tema "Aspettando l'adunata 2025" FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

A Benna il Natale è a tema "Aspettando l'Adunata".

Come ogni anno il paese si è vestito a festa, ma quest'anno c'è qualche cosa di particolare: gli addobbi preparati sia dall'amministrazione che dai bimbi delle scuole come sempre sono realizzati con materiale di riciclo ma il tema è l'Adunata nazionale che nel 2025 sarà a Biella!.

Ed ecco che oltre alla stazione del trenino coloratissima ci sono per esempio le palline dell'albero sono "mini" cappelli alpini e poi ci sono le montagne.

"Abbiamo fatto una scelta particolare per l'Adunata - spiega il sindaco Cristina Sitzia - . Quindi come sempre ringraziamo le scuole, i nostri preziosi volontari, e anche la falegnameria che ci ha donato del legno, grazie a tutti per lo splendido lavoro".