Valdilana celebra il Natale con una serata indimenticabile FOTO

L’assessore Francesca Barioglio ha dedicato un sentito ringraziamento alle associazioni, consegnando pergamene di riconoscimento per il loro inestimabile contributo. L’assessore Marco Carravieri ha conferito un riconoscimento speciale al Corpo Musicale di Crocemosso, premiato per i suoi 160 anni di attività e alla Scuola di Musica Euphoria, per il suo impegno verso i giovani e la musica.